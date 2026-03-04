İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Ağdaşda 40 yaşlı kişi su arxına yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    • 04 mart, 2026
    • 10:54
    Ağdaşda 40 yaşlı kişi su arxına yıxılaraq ölüb

    Ağdaşda 40 yaşlı kişi su arxına yıxılaraq ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, Aşağı Ləki kəndinin ərazisində fiziki qüsurlu epilepsiya xəstəsi kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Ömər Hicran oğlu Saadov su arxına yıxılması nəticəsində boğularaq ölüb.

    Ö.Saadovun meyiti sudan çıxarılıb, araşdırmalar aparılır.

