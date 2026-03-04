Ağdaşda 40 yaşlı kişi su arxına yıxılaraq ölüb
Hadisə
- 04 mart, 2026
- 10:54
Ağdaşda 40 yaşlı kişi su arxına yıxılaraq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Aşağı Ləki kəndinin ərazisində fiziki qüsurlu epilepsiya xəstəsi kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Ömər Hicran oğlu Saadov su arxına yıxılması nəticəsində boğularaq ölüb.
Ö.Saadovun meyiti sudan çıxarılıb, araşdırmalar aparılır.
