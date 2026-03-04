Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Агдаше мужчина утонул, упав в водоканал

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 11:27
    В Агдаше мужчина утонул, упав в водоканал

    В Агдашском районе мужчина погиб, упав в водоканал.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Ашагы Ляки.

    Местный житель Омар Саадов (1986 г.р.), страдавший эпилепсией и имевший физические ограничения, упал в водоканал и утонул.

    Тело погибшего было извлечено из воды. По факту проводится расследование.

    Агдашский район водоканал
    Лента новостей