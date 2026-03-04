В Агдаше мужчина утонул, упав в водоканал
Происшествия
- 04 марта, 2026
- 11:27
В Агдашском районе мужчина погиб, упав в водоканал.
Как сообщает Report, инцидент произошел на территории села Ашагы Ляки.
Местный житель Омар Саадов (1986 г.р.), страдавший эпилепсией и имевший физические ограничения, упал в водоканал и утонул.
Тело погибшего было извлечено из воды. По факту проводится расследование.
