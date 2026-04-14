    Ален Симонян анонсировал встречу с Сахибой Гафаровой

    Спикер парламента Армении Ален Симонян анонсировал встречу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами.

    По его словам, встреча с Гафаровой состоится в Турции на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет с 15 по 19 апреля в Стамбуле.

    "Через несколько дней я отправлюсь в Стамбул. Запланирована встреча с главами парламентов Азербайджана (Сахибой Гафаровой - ред.) и Грузии (Шалвой Папуашвили - ред.)", - отметил Симонян.

    Ранее сообщалось, что делегация во главе со спикером парламента Армении Аленом Симоняном отправится в Стамбул.

    Ален Симонян Сахиба Гафарова Шалва Папуашвили 152-ая Ассамблея Межпарламентского союза
    Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşünü anons edib

    Последние новости

    17:45

    Гидеон Саар: "Хезболлах" является главной помехой между Израилем и Ливаном

    Другие страны
    17:43

    Численность населения Азербайджана выросла на 0,04%

    Внутренняя политика
    17:41
    Фото

    В Баку прошла международная конференция СВМДА по женскому лидерству - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    17:38
    Фото

    Минфину Азербайджана поручено подготовить бюджетный пакет на 2026 год

    Финансы
    17:31

    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    В регионе
    17:26
    Фото

    Переселившимся в Агдере и Ходжалы семьям вручены ключи от домов - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    17:25
    Фото

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    Внешняя политика
    17:24

    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    17:17

    В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

    Происшествия
    Лента новостей