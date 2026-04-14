Ален Симонян анонсировал встречу с Сахибой Гафаровой

Спикер парламента Армении Ален Симонян анонсировал встречу с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом он заявил сегодня в беседе с журналистами.

По его словам, встреча с Гафаровой состоится в Турции на полях 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза, которая пройдет с 15 по 19 апреля в Стамбуле.

"Через несколько дней я отправлюсь в Стамбул. Запланирована встреча с главами парламентов Азербайджана (Сахибой Гафаровой - ред.) и Грузии (Шалвой Папуашвили - ред.)", - отметил Симонян.

