Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşünü anons edib
Region
- 14 aprel, 2026
- 12:02
Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan azərbaycanlı həmkarı Sahibə Qafarova ilə görüşünü anons edib.
"Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri jurnalistlərə bildirib.
Onun sözlərinə görə, Qafarova ilə görüş aprelin 15-dən 19-dək keçiriləcək Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində İstanbulda baş tutacaq.
"Bir neçə gündən sonra İstanbula yola düşəcəyəm. Azərbaycan (Sahibə Qafarova - red.) və Gürcüstan (Şalva Papuaşvili - red.) parlamentlərinin rəhbərləri ilə görüş planlaşdırılıb", - Simonyan qeyd edib.
Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İstanbula yola düşəcək.
17:36
Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb
17:34
Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıb
17:34
Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 110 minə yaxın ölüm qeydə alınıb
17:34
Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub
17:32
Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb
17:30
Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib
17:26
IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb
17:26
Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər
17:22