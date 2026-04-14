Alen Simonyan Sahibə Qafarova ilə görüşünü anons edib

    Region
    14 aprel, 2026
    • 12:02
    Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan azərbaycanlı həmkarı Sahibə Qafarova ilə görüşünü anons edib.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə parlamentin sədri jurnalistlərə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Qafarova ilə görüş aprelin 15-dən 19-dək keçiriləcək Parlamentlərarası İttifaqın 152-ci Assambleyası çərçivəsində İstanbulda baş tutacaq.

    "Bir neçə gündən sonra İstanbula yola düşəcəyəm. Azərbaycan (Sahibə Qafarova - red.) və Gürcüstan (Şalva Papuaşvili - red.) parlamentlərinin rəhbərləri ilə görüş planlaşdırılıb", - Simonyan qeyd edib.

    Daha əvvəl məlumat verilmişdi ki, Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İstanbula yola düşəcək.

    Ален Симонян анонсировал встречу с Сахибой Гафаровой

    Son xəbərlər

    17:36

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan işsiz şəxslərin sayı açıqlanıb

    Sosial müdafiə
    17:34

    Yanvar-fevral ayında Azərbaycanda 5 250 nikah, 3 376 boşanma qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayında Azərbaycanda 110 minə yaxın ölüm qeydə alınıb

    Daxili siyasət
    17:34

    Bu ilin iki ayı ərzində ölkədə 522 əkiz, 21 üçəm doğulub

    Sağlamlıq
    17:32

    Azərbaycanda əhalinin sayı 0,04 faiz artıb

    Daxili siyasət
    17:30
    Foto

    Bakıda AQEM-in qadınların liderliyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransı keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    17:26

    IMF Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti üzrə proqnozu ciddi dərəcədə yaxşılaşdırıb

    Maliyyə
    17:26

    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

    Şou-biznes
    17:22

    "Qaradağ Lökbatan"ın oyunçusu Emil Quluzadə II Liqada "Ayın qolu" mükafatını alıb

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti