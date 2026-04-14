Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    ИКТ
    • 14 апреля, 2026
    • 11:57
    Глава AHK Azerbaijan: Южный Кавказ имеет большой потенциал для создания дата-центров

    Немецкий бизнес отмечает наличие значительного потенциала для создания дата-центров на Южном Кавказе.

    Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Германо-азербайджанской торговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик (Nargis Wieck) на вебинаре "Средний коридор: бизнес возможности в Азербайджане и Казахстане.

    "После визита вице-президента США Джей Ди Вэнса в Азербайджан (в феврале 2026 года - ред.) тема дата-центров здесь у всех на устах. Должна сказать, что если мы говорим о строительстве дата-центров и создании инфраструктуры, то все это пока находится на начальной стадии. Безусловно, мы видим огромный потенциал для создания дата-центров в этом регионе. В то же время необходимо решить еще много вопросов, касающихся, например, управления водными ресурсами. И хотя в Азербайджане есть значительные энергетические мощности, актуальным остается вопрос запасов воды, необходимых для охлаждения таких объектов", - подчеркнула Н. Вик.

    Наргиз Вик Германо-азербайджанская торговая палата Южный Кавказ AHK Azerbaijan Дата-центры
    "AHK Azerbaijan"ın rəhbəri: Cənubi Qafqaz data mərkəzləri yaradılması üçün böyük potensiala malikdir
    AHK Azerbaijan head: South Caucasus has strong potential for data centers

