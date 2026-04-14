Микаил Джаббаров и Армандс Краузе обсудили перспективы сотрудничества между Баку и Ригой
Бизнес
- 14 апреля, 2026
- 12:04
Азербайджан и Латвия обсудили возможности расширения взаимного сотрудничества в различных областях экономики, включая торговлю, энергетику, инвестиционные вложения, транспорт и сельское хозяйство.
Как сообщает "Репорт", об этом написал министр экономики Микаил Джаббаров на своей странице в социальной сети "X".
По его словам, обсуждения состоялись в ходе его встречи с министром сельского хозяйства Латвии, сопредседателем Межправительственной комиссии "Азербайджан - Латвия" Армандсом Краузе.
По словам Джаббарова, в рамках встречи были отмечены перспективы развития экономических связей между двумя странами.
