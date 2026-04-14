Azərbaycan Latviya ilə iqtisadi əlaqələrin perspektivlərini müzakirə edib
- 14 aprel, 2026
- 11:55
Azərbaycan və Latviya arasında ticarət, enerji, investisiya qoyuluşu, nəqliyyat və kənd təsərrüfatı sahələrində qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi imkanları dəyərləndirilib.
"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında bildirib.
Bununla bağlı müzakirələr azərbaycanlı nazir ilə Latviyanın kənd təsərrüfatı naziri, Azərbaycan-Latviya Hökumətlərarası Komissiyasının həmsədri Armands Krauze arasındakı görüşdə aparılıb.
M.Cabbarovun sözlərinə görə, görüş zamanı ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin perspektivləri qeyd edilib.
Son xəbərlər
17:15
İqtisadi Şuranın növbəti iclası keçirilibMaliyyə
17:14
Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıbDigər ölkələr
17:08
Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"Futbol
17:08
Foto
Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşübİqtisadiyyat
17:07
Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıbDigər ölkələr
17:04
Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıbHadisə
17:01
Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"Energetika
16:50
Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaqDigər ölkələr
16:47
Foto