    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    МЭА: Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в марте составила около 470 тыс. баррелей

    • 14 апреля, 2026
    • 12:30
    МЭА: Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в марте составила около 470 тыс. баррелей

    Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в марте составила около 470 тыс. баррелей, что соответствует уровню февраля 2026 года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ежемесячный отчет Международного энергетического агентства (МЭА).

    Отметим, что квота Азербайджана на добычу нефти в этом году в рамках соглашения ОПЕК+ составляет 551 тыс. баррелей в сутки.

    МЭА в своем пресс-релизе сообщает, что в марте мировые поставки нефти резко сократились на 10,1 млн баррелей в сутки (б/с) до 97 млн б/с в сутки из-за атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке и действующих ограничений на движение танкеров через Ормузский пролив, что привело к крупнейшему в истории сбою.

    По данным Агентства, добыча нефти странами ОПЕК+ в марте сократилась на 9,4 млн б/с - до 42,4 млн б/с.

    В то же время поставки нефти странами, не входящими в ОПЕК+, снизились на 770 тыс. баррелей в сутки - до 54,7 млн баррелей в сутки, поскольку падение добычи в Катаре нивелировало рост производства в Бразилии и США.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана.

    Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США 13 апреля в 10:00 по восточному летнему (18:00 по бакинскому) времени начали блокировку иранских портов в Ормузском проливе.

