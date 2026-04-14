Rhenus Logistics: Бизнес ФРГ будет участвовать в развитии ТМТМ через инициативы ЕС

Участие в будущем немецкого бизнеса в развитии Среднего коридора (Транскаспийский международный транспортный маршрут, ТМТМ) будет осуществляться преимущественно через инициативы Европейского союза.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила руководитель проектов в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии компании Rhenus Logistics Александра Огнева на вебинаре "Средний коридор: бизнес возможности в Азербайджане и Казахстане.

По ее словам, в Германии не существует единой модели государственно-частного партнерства, которая позволяла бы немецким компаниям участвовать в проектах, направленных на развитие Среднего коридора, напрямую.

"Вовлечение бизнеса будет преимущественно происходить через общеевропейские инициативы, такие как стратегия "Global Gateway" . Она направлена на объединение государственных средств с частным капиталом и обеспечение инвестиционной привлекательности проектов", - пояснила А.Огнева.

Она добавила, что немецким компаниям доступны инструменты федерального правительства: экспортные гарантии для хеджирования рисков при поставках и оказании услуг, инвестиционные гарантии Федерации для защиты от политических рисков в развивающихся странах, а также финансирование через банк KfW и его дочерние структуры.

По ее словам, Rhenus Logistics определила порядка 8 проектов для реализации вдоль Среднего коридора: "Мы определили до восьми проектов на всем маршруте между Стамбулом и Китаем - от небольших депо до крупных терминалов. Мы рассматриваем Средний коридор как стратегическое направление. Наблюдается растущий спрос, в том числе на внутрирегиональные перевозки - например, между Азербайджаном и Казахстаном или Казахстаном и Грузией. Мы верим, что у этого маршрута большое будущее", - подчеркнула она.

Огнева отметила, что германские логистические компании проявляют интерес к деятельности в регионе Центральная Азия, однако инвесторы из Китая действуют в этом регионе гораздо масштабнее.

"Такие города, как Сиань, Урумчи и Ляньюньган, крайне инициативны в сфере логистики. У порта Ляньюньган уже есть два инвестпроекта: один на китайско-казахстанской границе, второй - контейнерный хаб в порту Актау (Казахстан). В отличие от немецкого бизнеса, китайская сторона активно вкладывается именно в инфраструктуру. Мы пока не можем себе этого позволить, в то время как у китайских компаний есть госзаказы и бюджеты, позволяющие строить даже железнодорожные пути", - добавила руководитель проектов.