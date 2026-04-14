    Израиль решил отложить награждение Трампа до его визита

    Израиль решил отложить награждение Трампа до его визита

    Израильские власти решили отложить вручение Премии Израиля президенту США Дональду Трампу, так как хотят его личного участия в церемонии.

    Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.

    Ранее сообщалось, что Трамп должен получить Премию Израиля на специальной церемонии в День независимости страны. По информации издания, участие Трампа лично или по видеосвязи в церемонии не предусмотрено.

    В этой связи было принято решение вручить ему эту награду позднее, во время его возможного визита в Израиль.

    На этом фоне участие популярной израильской певицы Ноа Кирел в церемонии также было отложено. Она должна была выступить в честь американского президента, при этом рассматривался вариант совместного выступления с его внучками.

    Белый дом официально не объявлял об отмене визита Трампа в Израиль, однако в стране считают, что на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке вероятность такого визита практически невозможна.

    İsrail hökuməti Trampa ölkənin ali dövlət mükafatının verilməsini təxirə salıb

