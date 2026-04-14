Израиль решил отложить награждение Трампа до его визита
- 14 апреля, 2026
- 12:05
Израильские власти решили отложить вручение Премии Израиля президенту США Дональду Трампу, так как хотят его личного участия в церемонии.
Как передает Report, об этом сообщает портал Ynet.
Ранее сообщалось, что Трамп должен получить Премию Израиля на специальной церемонии в День независимости страны. По информации издания, участие Трампа лично или по видеосвязи в церемонии не предусмотрено.
В этой связи было принято решение вручить ему эту награду позднее, во время его возможного визита в Израиль.
На этом фоне участие популярной израильской певицы Ноа Кирел в церемонии также было отложено. Она должна была выступить в честь американского президента, при этом рассматривался вариант совместного выступления с его внучками.
Белый дом официально не объявлял об отмене визита Трампа в Израиль, однако в стране считают, что на фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке вероятность такого визита практически невозможна.