    İsrail hökuməti Trampa ölkənin ali dövlət mükafatının verilməsini təxirə salıb

    İsrail hökuməti ABŞ Prezidenti Donald Trampa İsrail Mükafatının təqdim edilməsini təxirə salmaq qərarına gəlib.

    "Report" "Ynet" portalına istinadən xəbər verir ki, buna səbəb İsrail hökumətinin onun mərasimdə şəxsən iştirak etməsini istəməsidir.

    Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Tramp ölkənin Müstəqillik Günündə keçiriləcək xüsusi mərasimdə İsrail Mükafatını almalıdır. Nəşrin məlumatına görə, Trampın mərasimdə şəxsən və ya videoəlaqə vasitəsilə iştirakı nəzərdə tutulmayıb.

    Bu səbəbdən ona bu mükafatın daha sonra, İsrailə mümkün səfəri zamanı təqdim edilməsi qərara alınıb.

    Bunun fonunda məşhur İsrail müğənnisi Noa Kirelin mərasimdə iştirakı da təxirə salınıb. O, ABŞ Prezidentinin şərəfinə çıxış etməli idi, eyni zamanda onun nəvələri ilə birgə çıxış variantı da nəzərdən keçirilirdi.

    Ağ Ev Trampın İsrailə səfərinin ləğv edildiyi barədə rəsmi açıqlama verməyib, lakin ölkədə hesab edirlər ki, Yaxın Şərqdə baş verən hadisələr fonunda belə bir səfərin baş tutması demək olar ki, qeyri-mümkündür.

    Израиль решил отложить награждение Трампа до его визита

    Son xəbərlər

    17:17

    200-dən çox kişiyə atalıq məzuniyyəti verilib

    Sosial müdafiə
    17:15
    Foto

    Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinin proqnoz göstəriciləri müzakirə olunub

    Maliyyə
    17:14

    Reyçel Rivz: ABŞ İranla münaqişəyə dəqiq fəaliyyət planı olmadan başlayıb

    Digər ölkələr
    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti