Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının hakim təyinatları müəyyənləşib
- 04 mart, 2026
- 11:03
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin bu gün və sabah keçiriləcək cavab görüşlərinin \təyinatları açıqlanıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.
Azərbaycan Kuboku
1/4 final mərhələsi, cavab oyunları
4 mart
19:00. "Qarabağ" – "Şamaxı"
Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Zöhrab Abbasov, Rəşad Əhmədov.
VAR: İnqilab Məmmədov.
AVAR: Teymur Teymurov.
Hakim-inspektor: Babək Quliyev.
AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.
Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu
5 mart
14:30. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.
VAR: Kamranbəy Rəhimov.
AVAR: Akif Əmirəli.
Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.
AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.
Tovuz şəhər stadionu
18:00. "Qəbələ" – "Sabah"
Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev
VAR: Kamal Umudlu
AVAR: Elvin Bayramov
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov
Qəbələ şəhər stadionu