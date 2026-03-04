İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Futbol
    • 04 mart, 2026
    • 11:03
    Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın cavab oyunlarının hakim təyinatları müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunda 1/4 final mərhələsinin bu gün və sabah keçiriləcək cavab görüşlərinin \təyinatları açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından məlumat verilib.

    Azərbaycan Kuboku

    1/4 final mərhələsi, cavab oyunları

    4 mart

    19:00. "Qarabağ" – "Şamaxı"

    Hakimlər: Fərid Hacıyev, Rəhman İmami, Zöhrab Abbasov, Rəşad Əhmədov.

    VAR: İnqilab Məmmədov.

    AVAR: Teymur Teymurov.

    Hakim-inspektor: Babək Quliyev.

    AFFA nümayəndəsi: Zaur Hacı-Məhərrəmov.

    Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionu

    5 mart

    14:30. "Kəpəz" – "Turan Tovuz"

    Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.

    VAR: Kamranbəy Rəhimov.

    AVAR: Akif Əmirəli.

    Hakim-inspektor: Rövşən Əhmədov.

    AFFA nümayəndəsi: Anar Şixəliyev.

    Tovuz şəhər stadionu

    18:00. "Qəbələ" – "Sabah"

    Hakimlər: Rəvan Həmzəzadə, Cəmil Quliyev, Şirmamed Mamedov, Əli Əliyev

    VAR: Kamal Umudlu

    AVAR: Elvin Bayramov

    Hakim-inspektor: Asim Xudiyev

    AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov

    Qəbələ şəhər stadionu

    Azərbaycan Kuboku cavab oyunları

