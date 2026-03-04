İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Hadisə
    • 04 mart, 2026
    • 10:57
    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 23 tüfəng aşkarlanıb

    Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən qanunsuz saxlanılan avtomat silahları aşkarlanıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 5 avtomat silahı, 2 tapança, 3 qumbara, 1 alışdırıcı, 23 tüfəng, 7 patron darağı və 829 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edərək götürüblər.

    DİN avtomat tüfəng
