    В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружья

    Происшествия
    • 04 марта, 2026
    • 11:16
    Минувшим днем в Азербайджане обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие.

    Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

    Согласно информации, сотрудниками полиции в столице и отдельных районах республики обнаружено и изъято 5 автоматов, 2 пистолета, 3 гранаты, 1 запал, 23 ружья, 7 магазинов и 829 патронов различных калибров.

    Ötən gün qanunsuz saxlanılan 5 avtomat, 23 tüfəng aşkarlanıb
