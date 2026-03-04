В Азербайджане обнаружено и изъято 5 автоматов, 23 ружья

Минувшим днем в Азербайджане обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, сотрудниками полиции в столице и отдельных районах республики обнаружено и изъято 5 автоматов, 2 пистолета, 3 гранаты, 1 запал, 23 ружья, 7 магазинов и 829 патронов различных калибров.