İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Ötən il uşağın anadan olmasına görə 98 mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinət verilib

    Sosial müdafiə
    • 09 yanvar, 2026
    • 10:20
    Ötən il uşağın anadan olmasına görə 98 mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinət verilib

    2025-ci ilin yanvar-dekabr ayları ərzində 98 min 381 nəfərə uşağın anadan olmasına görə proaktiv qaydada birdəfəlik müavinət təyin olunaraq ödəniş edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məlumat yayıb.

    Müavinət ödənişləri 45 274 nəfər qız, 53 107 nəfər oğlan uşağına görə aparılıb.

    Dövlət Sosial Müdafiə Fondu uşağın anadan olmasına görə müavinət birdəfəlik müavinət
    В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенка

    Son xəbərlər

    10:56

    ABA: Bazel III bəzi sahələr üzrə kreditləşmədə risk iştahasını müvəqqəti olaraq azalda bilər - MÜSAHİBƏ

    Maliyyə
    10:55

    Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 11 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    10:52

    Samir Abasov: "Nə xarici, nə də yerli klublardan təklif almışam"

    Futbol
    10:51

    İsveçrə Bakı və İrəvanı dayanıqlı sülhün təmin edilməsi üçün addımları davam etdirməyə çağırıb - EKSKLÜZİV

    Region
    10:50

    Tağıyev qəsəbəsində partlayış zamanı xəsarət alan fəhlənin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:20

    Ötən il uşağın anadan olmasına görə 98 mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinət verilib

    Sosial müdafiə
    10:07

    Bakı metrosu ötən il 227 milyona yaxın sərnişin daşıyıb

    İnfrastruktur
    10:04
    Foto

    Hərbi Hava Qüvvələri komandanı və Hərbi prokuror hərbi hissələrdə olublar

    Hərbi
    10:04

    İranda etiraz dalğası genişlənib, aparıcı xəbər agentliklərinin saytları işləmir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti