В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенка

В январе–декабре 2025 года 98 381 лицу в Азербайджане в проактивном порядке назначено и выплачено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

Согласно информации, выплаты были произведены в связи с рождением 45 274 девочек и 53 107 мальчиков.