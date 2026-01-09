В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенка
Социальная защита
- 09 января, 2026
- 10:47
В январе–декабре 2025 года 98 381 лицу в Азербайджане в проактивном порядке назначено и выплачено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).
Согласно информации, выплаты были произведены в связи с рождением 45 274 девочек и 53 107 мальчиков.
