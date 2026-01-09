Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Социальная защита
    • 09 января, 2026
    • 10:47
    В Азербайджане более 98 тыс. человек получили единовременное пособие при рождении ребенка

    В январе–декабре 2025 года 98 381 лицу в Азербайджане в проактивном порядке назначено и выплачено единовременное пособие в связи с рождением ребенка.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ).

    Согласно информации, выплаты были произведены в связи с рождением 45 274 девочек и 53 107 мальчиков.

    соцвыплаты единовременное пособие рождение ребенка
    Ötən il uşağın anadan olmasına görə 98 mindən çox şəxsə birdəfəlik müavinət verilib

    Лента новостей