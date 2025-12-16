Генсек ACES Europe: В Баку очень прекрасная спортивная инфраструктура
Индивидуальные
- 16 декабря, 2025
- 18:38
В городе Баку создана вся необходимая спортивная инфраструктура.
Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES Europe) Хуго Алонсо заявил журналистам после церемонии презентации Баку в качестве Мировой спортивной столицы.
Он подчеркнул, что Баку очень красивый город.
"Монако передал Баку статус следующей Мировой спортивной столицы. Мы знаем, что в вашей столице создана вся необходимая спортивная инфраструктура. Баку ранее принимал ряд международных соревнований. Мы очень хорошо помним, что каждое из них прошло на высоком уровне", - сказал Алонсо.
Отметим, что ACES Europe выбрала Баку Мировой спортивной столицей на 2026 год.
Последние новости
19:17
Судебное следствие по делу Рубена Варданяна завершеноПроисшествия
19:11
Депутат: Предложение о запрете электронных сигарет – своевременный шагВнутренняя политика
18:55
Шмыгаль: В 2025 году помощь Украине может составить рекордные $45 млрдДругие страны
18:42
Азербайджан увеличил доходы от экспорта азотных удобрений почти на 45%АПК
18:40
Украина передала России 15 ее гражданДругие страны
18:38
Генсек ACES Europe: В Баку очень прекрасная спортивная инфраструктураИндивидуальные
18:31
Представитель министерства: В Баку планируется проведение важных международных соревнованийИндивидуальные
18:18
Президент ACES Europe: Баку - идеальная столица для проведения спортивных мероприятийИндивидуальные
18:17