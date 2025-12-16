Генсек ACES Europe: В Баку очень прекрасная спортивная инфраструктура

В городе Баку создана вся необходимая спортивная инфраструктура.

Как сообщает Report, об этом генеральный секретарь Федерации европейских спортивных столиц и городов (ACES Europe) Хуго Алонсо заявил журналистам после церемонии презентации Баку в качестве Мировой спортивной столицы.

Он подчеркнул, что Баку очень красивый город.

"Монако передал Баку статус следующей Мировой спортивной столицы. Мы знаем, что в вашей столице создана вся необходимая спортивная инфраструктура. Баку ранее принимал ряд международных соревнований. Мы очень хорошо помним, что каждое из них прошло на высоком уровне", - сказал Алонсо.

Отметим, что ACES Europe выбрала Баку Мировой спортивной столицей на 2026 год.