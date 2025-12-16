WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

    Fərdi
    • 16 dekabr, 2025
    • 18:02
    Nazirlik rəsmisi: Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub

    "Dünya İdman Paytaxtı" seçilməsi ilə əlaqədar Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Gənclər və İdman Nazirliyinin İdman şöbəsinin müdiri Elnur Məmmədov Bakının "Dünya İdman Paytaxtı" elan olunmasına həsr edilmiş rəsmi təqdimetmə mərasimindən sonra jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    "Bu gün rəsmi olaraq Bakı "Dünya İdman Paytaxtı" seçildi. Bildirmək istərdim ki, Bakıda bununla bağlı bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyasına təşəkkürümüzü bildiririk ki, beynəlxalq tədbirlərin Bakıda keçirilməsi üçün şərait yaradılacaq. Paytaxtda bir çox beynəlxalq yarışlar təşkil olunacaq", - nazirlik rəsmisi söyləyib.

    Qeyd edək ki, Avropa İdman Paytaxtları və Şəhərləri Federasiyası Bakını 2026-cı il üçün dünyanın "İdman paytaxtı" seçib.

    Dünya İdman Paytaxtı Bakı Gənclər və İdman Nazirliyi Elnur Məmmədov
    Представитель министерства: В Баку планируется проведение важных международных соревнований

    Son xəbərlər

    18:30

    Tahir Mirkişili: Elektron siqaretlərin qadağası təklifi ictimai sağlamlıq baxımından vaxtında atılan addımdır

    Daxili siyasət
    18:27

    Azərbaycan azot gübrəsinin ixracından qazancını 45 %-ə yaxın artırıb

    ASK
    18:25

    "İrəvanda xal qalmadı" adlı bədii-sənədli kitab hazırlanır

    Mədəniyyət siyasəti
    18:14

    ACES Europe rəsmisi: "Bakıda çox gözəl idman infrastrukturu mövcuddur"

    Fərdi
    18:02

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

    Fərdi
    17:58
    Foto

    Əczaçılıq şirkətləri və aptek təşkilatları ilə dərman təminatı müzakirə olunub

    Sağlamlıq
    17:57

    "Qarabağ"ın qış hazırlıq planı müəyyənləşib

    Futbol
    17:50

    Avropa aviaşirkətinə məxsus təyyarə 35 ildə ilk dəfə Bağdada eniş edib

    Digər ölkələr
    17:46

    Azərbaycan vətəndaşları Türkiyədə ev alışını 10 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti