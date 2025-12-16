Представитель министерства: В Баку планируется проведение важных международных соревнований
- 16 декабря, 2025
- 18:31
В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира запланировано проведение ряда международных мероприятий.
Как сообщает Report, об этом сказал журналистам завотделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов после официальной церемонии презентации, посвященной объявлению Баку Спортивной столицей мира.
"В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира на 2026 год планируется проведение ряда международных мероприятий. Благодарим Федерацию спортивных столиц и городов Европы за создание условий для проведения международных мероприятий в Баку. В столице Азербайджана будут организованы важные международные соревнования".
Отметим, что Федерация спортивных столиц и городов Европы выбрала Баку Спортивной столицей мира на 2026 год.
