Представитель министерства: В Баку планируется проведение важных международных соревнований

В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира запланировано проведение ряда международных мероприятий.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам завотделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов после официальной церемонии презентации, посвященной объявлению Баку Спортивной столицей мира.

"В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира на 2026 год планируется проведение ряда международных мероприятий. Благодарим Федерацию спортивных столиц и городов Европы за создание условий для проведения международных мероприятий в Баку. В столице Азербайджана будут организованы важные международные соревнования".

Отметим, что Федерация спортивных столиц и городов Европы выбрала Баку Спортивной столицей мира на 2026 год.