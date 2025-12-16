Представитель министерства: В Баку планируется проведение важных международных соревнований

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 18:31
    В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира запланировано проведение ряда международных мероприятий.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам завотделом спорта Министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов после официальной церемонии презентации, посвященной объявлению Баку Спортивной столицей мира.

    "В связи с избранием Баку Спортивной столицей мира на 2026 год планируется проведение ряда международных мероприятий. Благодарим Федерацию спортивных столиц и городов Европы за создание условий для проведения международных мероприятий в Баку. В столице Азербайджана будут организованы важные международные соревнования".

    Отметим, что Федерация спортивных столиц и городов Европы выбрала Баку Спортивной столицей мира на 2026 год.

    Nazirlik rəsmisi: "Bakıda bir çox beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub"

