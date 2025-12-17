WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Tramp Venesuela hakimiyyətini terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    • 17 dekabr, 2025
    • 04:28
    Tramp Venesuela hakimiyyətini terror təşkilatı kimi tanıyıb

    ABŞ Venesuela hakimiyyətini xarici terror təşkilatı kimi tanıyıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp özünün "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, Venesuela ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri tərəfindən "tamamilə mühasirəyə alınıb" və Karakas Vaşinqtondan "oğurlanmış" neft və aktivləri geri qaytarana qədər bu hərbi aktivlik artacaq.

    "(Venesuela Prezidenti Nikolas) Maduronun qeyri-qanuni rejimi həmin oğurlanmış neft yataqlarından əldə edilən nefti özünü, narkoterrorizmi, insan alverini, qətlləri və adam oğurluqlarını maliyyələşdirmək üçün istifadə edir. Aktivlərimizi oğurladıqlarına görə və terrorizm, narkotik qaçaqmalçılığı və insan alveri də daxil olmaqla, bir çox digər səbəblərdən Venesuela rejimi xarici terror təşkilatı elan edilib", - deyə Tramp vurğulayıb.

    Ağ Ev rəhbəri bildirib ki, Venesuela limanlarına daxil olan və oradan çıxan bütün sanksiya tətbiq edilmiş neft tankerlərinə qarşı blokada tətbiq edir.

    "Maduro rejiminin (ABŞ-ın keçmiş prezidenti Co) Baydenin zəif və səriştəsiz administrasiyası dövründə Birləşmiş Ştatlara göndərdiyi qeyri-qanuni miqrantlar və cinayətkarlar sürətlə Venesuelaya qaytarılır. Amerika cinayətkarların, terrorçuların və ya digər ölkələrin millətimizi qarət etməsinə, hədələməsinə və ya zərər verməsinə, eyni şəkildə, düşmən rejimin neftimizi, torpağımızı və ya hər hansı digər aktivlərimizi mənimsəməsinə imkan verməyəcək. Bunların hamısı dərhal Birləşmiş Ştatlara geri qaytarılmalıdır", - deyə Tramp yekunlaşdırıb.

    Donald Tramp Venesuela Nikolas Maduro Terror təşkilatı
    Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций

    Son xəbərlər

    04:28

    Tramp Venesuela hakimiyyətini terror təşkilatı kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    04:14

    Böyük fondların idarəçiləri 2026-cı ildə dünya iqtisadiyyatının artacağını gözləyirlər

    Biznes
    03:57

    Rusiya ABŞ ilə texnoloji sövdələşmədə Böyük Britaniyanı əvəz edə biləcəyini açıqlayıb

    Region
    03:42

    "Bloomberg": ABŞ Avropa İttifaqını İT şirkətlərinə tətbiq edilən vergilərə görə qisasla hədələyib

    İKT
    03:21

    BMT-dəki daimi nümayəndə: Azərbaycan milli səviyyədə rəqəmsal transformasiyanı strateji prioritet elan edib

    Xarici siyasət
    02:51

    NYT: ABŞ miqrantların saxlanılması üçün Quantanamodan istifadəni bərpa edib

    Digər ölkələr
    02:18

    Hyustonda Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunacaq

    Xarici siyasət
    02:10

    Almaniya "Patriot" HHM sistemlərinin Polşadan çıxarıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    01:43

    Makron Aİ-ni Çinlə ticarət disbalansını aradan qaldırmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti