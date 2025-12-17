Трамп признал власти Венесуэлы террористической организаций

США признали власти Венесуэлы иностранной террористической организацией.

Как передает Report, об этом на своей странице в Truth Social написал американский президент Дональд Трамп.

Он отметил, что Венесуэла "полностью окружена" военно-морскими силами США, и эта военная активность будет расти, пока Каракас не вернет "украденные" у Вашингтона нефть и активы.

"Незаконный режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро использует нефть с этих украденных нефтяных месторождений для финансирования себя, наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений. За кражу наших активов и по многим другим причинам, включая терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми, режим Венесуэлы был объявлен иностранной террористической организацией", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома указал, что вводит блокаду в отношении всех подсанкционных нефтяных танкеров, заходящих и покидающих венесуэльские порты.

"Нелегальные мигранты и преступники, которых режим Мадуро отправил в Соединенные Штаты во время слабой и некомпетентной администрации [экс президента США Джо] Байдена, возвращаются в Венесуэлу в ускоренном темпе. Америка не позволит преступникам, террористам или другим странам грабить, угрожать или причинять вред нашей нации и, аналогичным образом, не позволит враждебному режиму забирать нашу нефть, землю или любые другие активы, все из которых должны быть возвращены Соединенным Штатам немедленно", - заключил Трамп.