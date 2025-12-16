Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    В Азербайджане за 11 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено около 293 млн манатов

    Финансы
    • 16 декабря, 2025
    • 11:59
    В Азербайджане за 11 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено около 293 млн манатов

    В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года физическим и юридическим лицам из государственного бюджета возвращено в общей сложности 292 млн 704,3 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, возврат средств связан с возмещением НДС на приобретенные иностранцами в стране товары, не имеющие производственно-коммерческого назначения, а также при оплате физическими лицами товаров в розничной торговле и общественном питании, культурных (театр, кино, музей, концерт) и медицинских услуг, а также гостиничных услуг на освобожденных территориях.

    Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету, а также другие излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.

    финансы возврат НДС госбюджет Минфин физлица юрлица
    Azərbaycanda 11 ayda büdcədən 293 milyon manata yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Последние новости

    13:12

    Очередное пленарное заседание Милли Меджлиса состоится 19 декабря

    Милли Меджлис
    13:08

    Генсек: Проделанная Азербайджаном работа в области охраны труда заслуживает похвалы

    Внешняя политика
    13:07

    Азербайджан и Израиль обсудили вопросы экономического сотрудничества

    Экономика
    12:58

    Министр: SOCAR изучает возможности инвестирования в строительство нефтепровода в Пакистане

    Энергетика
    12:55

    Папуашвили: Заявление Трампа усилило позиции Грузии в вопросе BBC

    В регионе
    12:54

    Рафиков: Карабахской победой Азербайджана гордится и узбекский народ

    Внутренняя политика
    12:50

    В России более 20 человек пострадали в тяжелом ДТП

    Другие страны
    12:47

    Милли Меджлис утвердил реформу системы аккредитации и стандартизации

    Милли Меджлис
    12:43

    Милли Меджлис утвердил поправки в морское и транспортное законодательство

    Милли Меджлис
    Лента новостей