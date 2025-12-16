В Азербайджане за 11 месяцев из госбюджета физлицам и юрлицам возвращено около 293 млн манатов

В Азербайджане за январь-ноябрь 2025 года физическим и юридическим лицам из государственного бюджета возвращено в общей сложности 292 млн 704,3 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, возврат средств связан с возмещением НДС на приобретенные иностранцами в стране товары, не имеющие производственно-коммерческого назначения, а также при оплате физическими лицами товаров в розничной торговле и общественном питании, культурных (театр, кино, музей, концерт) и медицинских услуг, а также гостиничных услуг на освобожденных территориях.

Кроме того, гражданам возвращен НДС, уплаченный за жилую и нежилую недвижимость, приобретенную по безналичному расчету, а также другие излишне уплаченные налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции.