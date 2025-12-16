Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    • 16 декабря, 2025
    • 18:18
    • 16 декабря, 2025
• 18:18

Президент ACES Europe: Баку - идеальная столица для проведения спортивных мероприятий

    Баку является очень важным городом в мире не только с точки зрения спорта, но и в целом во всех областях.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Федерации спортивных столиц и городов Европы (ACES Europe) Франческо Лупателли на презентации, посвященной объявлению Баку Спортивной столицей мира.

    Он отметил, что Баку - идеальная столица для проведения крупных спортивных мероприятий.

    "Мы знаем, что Баку - очень важный город в мире не только с точки зрения спорта, но и в целом во всех областях. Предыдущей Спортивной столицей мира был Монако. Сегодня с большой радостью мы официально присвоим титул World Capital of Sports Баку. Мы верим, что Баку достойно справится с этой задачей", - заявил Лупателли.

    Отметим, что Федерация спортивных столиц и городов Европы выбрала Баку Спортивной столицей мира на 2026 год.

