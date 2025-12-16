Азербайджан увеличил доходы от экспорта азотных удобрений почти на 45%
АПК
- 16 декабря, 2025
- 18:42
Азербайджан в январе-ноябре 2025 года экспортировал 521 тыс. 011,3 тонны азотных удобрений.
Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета.
Стоимость азотных удобрений, экспортированных за 11 месяцев этого года, составила $163 млн 404,49 тыс.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, стоимость экспортированной продукции увеличилась на 1,8%, а объем - на 44,9%.
Доля азотных удобрений в экспорте основных ненефтяных товаров из Азербайджана составляет 4,93%.
