Шмыгаль: В 2025 году помощь Украине может составить рекордные $45 млрд

    Украина в 2025 году может привлечь около $45 млрд помощи, что стало бы рекордным показателем с начала полномасштабной войны.

    Как передает Report со ссылкой на Минобороны Украины, об этом заявил глава ведомства Денис Шмыгаль в обращении к партнерам на 32‑м заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

    Глава Минобороны выразил благодарность союзникам за поддержку и отметил, что объем военной помощи Киеву в этом году стал рекордным.

    Шмыгаль также сообщил, что общий объем оборонных потребностей Украины в 2026 году составляет $120 млрд. Он уточнил, что половину этой суммы государство готово обеспечить своими ресурсами, однако еще 60 млрд долларов должны поступить от международных партнеров.

    Среди главных приоритетов на следующий год Шмыгаль назвал обеспечение стабильного и прогнозируемого финансирования обороны, усиление противовоздушной обороны, поддержку украинского оборонного производства, а также поставки боеприпасов и дальнобойных ракет. Кроме того, министр подчеркнул важность реализации механизма PURL для эффективного снабжения ВСУ.

    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

