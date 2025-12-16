WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 19:08
    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

    2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər ki, bu da müharibənin başlanmasından bəri ən yüksək göstərici olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Ukraynanın müdafiə naziri Denis Şmıqal "Ramştayn" formatında keçirilən Ukraynanın müdafiəsi üzrə Əlaqə Qrupunun iclasında tərəfdaşlara müraciətində bildirib.

    Nazir müttəfiqlərə dəstəyə görə təşəkkürünü ifadə edib və vurğulayıb ki, bu il Kiyevə göstərilən hərbi yardımın həcmi rekord səviyyəyə çatıb.

    Şmıqal əlavə edib ki, Ukraynanın 2026-cı il üzrə ümumi müdafiə ehtiyacları 120 milyard ABŞ dolları təşkil edir. Onun sözlərinə görə, gələn il üçün əsas prioritetlər sabit maliyyələşdirilməsi, hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsi, yerli müdafiə sənayesinin dəstəklənməsi, sursat və uzaqmənzilli raketlərin tədarüküdür. Nazir həmçinin Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin effektiv təminatı üçün PURL mexanizminin həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib.

    Denis Şmıqal “Ramştayn” formatı yardım
    Шмыгаль: В 2025 году помощь Украине может составить рекордные $45 млрд

    Son xəbərlər

    19:31

    Mədəniyyət Nazirliyi "MilliNet 2025" müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edib

    Region
    19:08
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Digər
    19:08

    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    19:06
    Foto

    Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    19:03
    Video

    2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıb

    Futbol
    18:57

    Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Naxçıvanda FHN-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    18:49

    Ukrayna ilə bağlı komissiyanın yaradılması haqqında Konvensiya imzalanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti