    Депутат: Предложение о запрете электронных сигарет – своевременный шаг

    Внутренняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 19:11
    Депутат: Предложение о запрете электронных сигарет – своевременный шаг

    Предлагаемые изменения в законодательство Азербайджана о запрете импорта, производства, продажи и использования электронных сигарет являются обоснованным и своевременным шагом.

    Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили.

    По его словам, электронные сигареты уже запрещены более чем в 40 странах мира.

    "Ароматизаторы, привлекательный дизайн и агрессивный маркетинг создают ложное представление о вейпах как о "безвредной альтернативе" обычным сигаретам. Однако в долгосрочной перспективе они повышают вероятность перехода на табачные изделия и углубление никотиновой зависимости", - сказал он.

    Депутат отметил, что контролировать состав и качество этих продуктов крайне сложно.

    "На рынке большой оборот вейпов сомнительного происхождения, в которых помимо никотина используются химические смеси, оказывающие крайне пагубное воздействие на здоровье человека", - заявил Миркишили.

    По его мнению, с этой точки зрения запрет всей цепочки импорт-производство-продажа-использование является целенаправленным решением, соответствующим общественным интересам о защите здоровья, особенно молодежи, и снижения рисков для системы здравоохранения. "Это также важная политика, направленная на сохранение человеческого капитала в стране", - подытожил депутат.

    Милли Меджлис электронные сигареты
    Tahir Mirkişili: Elektron siqaretlərin qadağası təklifi ictimai sağlamlıq baxımından vaxtında atılan addımdır

