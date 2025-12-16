Депутат: Предложение о запрете электронных сигарет – своевременный шаг

Предлагаемые изменения в законодательство Азербайджана о запрете импорта, производства, продажи и использования электронных сигарет являются обоснованным и своевременным шагом.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Тахир Миркишили.

По его словам, электронные сигареты уже запрещены более чем в 40 странах мира.

"Ароматизаторы, привлекательный дизайн и агрессивный маркетинг создают ложное представление о вейпах как о "безвредной альтернативе" обычным сигаретам. Однако в долгосрочной перспективе они повышают вероятность перехода на табачные изделия и углубление никотиновой зависимости", - сказал он.

Депутат отметил, что контролировать состав и качество этих продуктов крайне сложно.

"На рынке большой оборот вейпов сомнительного происхождения, в которых помимо никотина используются химические смеси, оказывающие крайне пагубное воздействие на здоровье человека", - заявил Миркишили.

По его мнению, с этой точки зрения запрет всей цепочки импорт-производство-продажа-использование является целенаправленным решением, соответствующим общественным интересам о защите здоровья, особенно молодежи, и снижения рисков для системы здравоохранения. "Это также важная политика, направленная на сохранение человеческого капитала в стране", - подытожил депутат.