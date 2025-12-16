Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрд

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 21:13
    Саудовская компания претендует на активы Лукойл на сумму $22 млрд

    Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", оцениваемых примерно в $22 млрд.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

    В пакет входят нефтяные месторождения, НПЗ и тысячи автозаправочных станций по всему миру.

    Midad Energy планирует полностью денежное предложение с удержанием средств на эскроу-счете до снятия санкций с российской компании. Сделка может включать участие и других американских компаний.

    По информации источников, на активы "Лукойл" подали заявки около дюжины инвесторов, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, а также частную инвестиционную фирму Carlyle.

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

