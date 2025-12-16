Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрд

Саудовская компания Midad Energy стала одним из главных претендентов на покупку международных активов российского нефтяного гиганта "Лукойл", оцениваемых примерно в $22 млрд.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В пакет входят нефтяные месторождения, НПЗ и тысячи автозаправочных станций по всему миру.

Midad Energy планирует полностью денежное предложение с удержанием средств на эскроу-счете до снятия санкций с российской компании. Сделка может включать участие и других американских компаний.

По информации источников, на активы "Лукойл" подали заявки около дюжины инвесторов, включая американские нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron, а также частную инвестиционную фирму Carlyle.