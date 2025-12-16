WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 21:33
    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası Lukoyl şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Səudiyyə Ərəbistanının "Midad Energy" şirkəti Rusiyanın neft nəhəngi "Lukoyl"un təxminən 22 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilən beynəlxalq aktivlərini almaq üçün əsas iddiaçılardan birinə çevrilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" agentliyi öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

    Satış paketinə dünyanın müxtəlif yerlərindəki neft yataqları, neft emalı zavodları (NEZ) və minlərlə yanacaqdoldurma məntəqəsi daxildir.

    "Midad Energy" ödənişi tamamilə nağd şəkildə həyata keçirməyi planlaşdırır; vəsaitlər Rusiya şirkətinə qarşı sanksiyalar ləğv edilənədək eskrou hesabda saxlanılacaq. Sövdələşmədə digər Amerika şirkətlərinin də iştirakı mümkündür.

    Mənbələrin məlumatına görə, "Lukoyl"un aktivləri üçün aralarında ABŞ-nin "Exxon Mobil" və "Chevron" neft şirkətləri, həmçinin "Carlyle" özəl investisiya firması da olmaqla, onlarla investor müraciət edib.

    "Midad Energy" "Lukoyl" səhm
    Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрд

    Son xəbərlər

    21:47

    Luis Enrike FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı məşqçisi seçilib

    Futbol
    21:33

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Digər ölkələr
    21:22

    Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıb

    Hadisə
    21:10

    Zelenski: Ukrayna və ABŞ yenə Mayamidə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    20:50
    Foto

    Rusiya 15 Ukrayna vətəndaşını vətəninə qaytarıb

    Digər ölkələr
    20:49

    Avtomobili ilə "Liverpul" azarkeşlərinə hücum edən şəxs 21 il həbs cəzası alıb

    Futbol
    20:37
    Foto

    Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransı çərçivəsində xarici diplomatları qəbul edib

    Region
    20:18

    Azərbaycan və Moldova parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:06
    Foto

    Bakıda keçiriləcək WUF13-ə hazırlıq Ər-Riyadda müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti