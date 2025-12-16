Зеленский: Украина и США снова проведут переговоры в Майами

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного завершения российско-украинской войны снова пройдет в Майами.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом.

По его словам, лично на переговорах он присутствовать не будет.

"Будет встреча с Украиной в США на уровне переговорных групп. Я думаю, что в ближайшие дни - может, в выходные, может, чуть позже", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что на переговорах планируют обсуждать гарантии безопасности, восстановление экономики Украины и 20 пунктов рамочного соглашения.