Zelenski: Ukrayna və ABŞ yenə Mayamidə danışıqlar aparacaq
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 21:10
Rusiya-Ukrayna müharibəsinin sülh yolu ilə həllini müzakirə etmək üçün Ukrayna və ABŞ nümayəndə heyətlərinin növbəti görüşü yenə Mayamidə keçiriləcək.
"Report" "RBK-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Niderlandın Baş naziri Dik Sxof ilə birgə mətbuat konfransında bildirib.
Zelenski danışıqlarda iştirak etməyəcəyini açıqlayıb.
"ABŞ-də Ukrayna ilə danışıqlar qrupları səviyyəsində görüş olacaq. Məncə, yaxın günlərdə – ola bilsin, həftəsonu, ola bilsin, bir az sonra", – deyə Zelenski qeyd edib.
O dəqiqləşdirib ki, danışıqlarda təhlükəsizlik zəmanətləri, Ukrayna iqtisadiyyatının bərpası və çərçivə sazişinin 20 bəndi müzakirə olunacaq.
Son xəbərlər
21:47
Luis Enrike FIFA tərəfindən 2025-ci ilin ən yaxşı məşqçisi seçilibFutbol
21:33
Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdırDigər ölkələr
21:22
Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıbHadisə
21:10
Zelenski: Ukrayna və ABŞ yenə Mayamidə danışıqlar aparacaqDigər ölkələr
20:50
Foto
Rusiya 15 Ukrayna vətəndaşını vətəninə qaytarıbDigər ölkələr
20:49
Avtomobili ilə "Liverpul" azarkeşlərinə hücum edən şəxs 21 il həbs cəzası alıbFutbol
20:37
Foto
Ərdoğan 16-cı Səfirlər Konfransı çərçivəsində xarici diplomatları qəbul edibRegion
20:18
Azərbaycan və Moldova parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblərXarici siyasət
20:06
Foto