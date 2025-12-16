Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Внешняя политика
    • 16 декабря, 2025
    • 20:08
    Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

    Посол Азербайджана Ульви Бахшалиев и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества.

    Как передает Report, об этом Ульви Бахшалиев сообщил в соцсети X.

    "Мы обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой и подчеркнули важность двусторонних визитов, диалога и постоянного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал он.

    Молдова Азербайджан Ульви Бахшалиев Игорь Гросу межпарламентское сотрудничество
    Azərbaycan və Moldova parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Лента новостей