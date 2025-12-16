Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества
Внешняя политика
- 16 декабря, 2025
- 20:08
Посол Азербайджана Ульви Бахшалиев и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества.
Как передает Report, об этом Ульви Бахшалиев сообщил в соцсети X.
"Мы обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой и подчеркнули важность двусторонних визитов, диалога и постоянного взаимодействия по вопросам, представляющим взаимный интерес", - написал он.
Honoured to be received by the Speaker of the Parliament of the 🇲🇩H.E. Mr. Igor Grosu. We discussed strengthening interparliamentary cooperation between 🇦🇿🇲🇩and stressed the importance of bilateral visits, dialogue, and continued engagement on issues of mutual interest. pic.twitter.com/PZOBxnBnHq— Ulvi Bakhshaliyev (@UlviB1972) December 16, 2025
