    Azərbaycan və Moldova parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 16 dekabr, 2025
    • 20:18
    Azərbaycanın Kişineudakı səfiri Ülvi Baxşəliyev və Moldova parlamentinin spikeri İqor Qrosu parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ülvi Baxşəliyev "X"dəki paylaşımında yazıb.

    "Biz Azərbaycan və Moldova arasında parlamentlərarası əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə etdik və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər üzrə ikitərəfli səfərlərin, dialoqun və daimi qarşılıqlı əlaqələrin vacibliyini vurğuladıq", – səfir qeyd edib.

    Азербайджан и Молдова обсудили укрепление межпарламентского сотрудничества

