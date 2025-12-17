"Naxçıvan" klubu heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib
- 17 dekabr, 2025
- 17:09
"Naxçıvan" klubu heyətini yeni basketbolçu ilə gücləndirib.
Bu barədə "Report"a Naxçıvan təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
Klub Azərbaycan millisinin də üzvü olan Emanuel Aqbasonla ikili lisenziya əsasında mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalayıb.
Qeyd edək ki, basketbolçu son mövsümü "Sabah"da keçirib.
