В Эр-Рияде состоялся обмен мнениями по подготовке к форуму WUF13 в Баку

На полях 11-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН в Эр-Рияде состоялся обмен мнениями по подготовке к Всемирному форуму городского развития (WUF13), который пройдет в Баку в 2026 году, и возможностям сотрудничества в рамках данного мероприятия.

Как сообщает Report, Международный центр Низами Гянджеви (NGIC ) станет партнером WUF13.

В рамках обсуждений на темы устойчивого городского планирования и урбанизации особое внимание было уделено актуальным вызовам, важности устойчивого социального, экономического и культурного развития городов, а также значимости формирования инклюзивной городской среды.

Отметим, что на сессиях в рамках Глобального форума, проходившего в столице Саудовской Аравии с 4 по 15 декабря 2025 года, выступили экс-президент Сербии Борис Тадич, бывший член Еврокомиссии Димитрис Аврамопулос и президент 75-й сессии Генассамблеи ООН Волкан Бозкыр.