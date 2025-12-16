Депутат: Вещества в электронных сигаретах наносят необратимый вред легким

Химические вещества, содержащиеся в жидкостях для электронных сигарет (вейпы - ред.), попадают в организм человека при распылении и вызывают необратимые процессы в легких.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам депутат Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

"Научно доказано, что электронные сигареты вызывают зависимость, особенно среди подростков, и представляют серьезную угрозу здоровью. Не только государство и законодательные органы, но и каждый человек должен поддерживать борьбу с курением электронных сигарет".

Депутат Шахин Исмаилов заявил, что рекламу вейпов можно наблюдать повсеместно: и в презентациях блогеров, и даже в мультфильмах.

По его словам, в мире насчитывается более 100 млн пользователей электронных сигарет: "Среди них около 15 млн входят в возрастную группу 13-15 лет. Также растет число женщин, использующих вейпы. В настоящее время электронные сигареты полностью запрещены в 46 странах мира. В этом смысле данный документ (о запрете электронных сигарет в Азербайджане - ред.) станет прогрессивным решением для защиты здоровья молодого поколения".

Депутат Азер Амирасланов коснулся вопроса импорта вейпов в Азербайджан: "Ввоз электронных сигарет означает значительный отток валюты из страны. То есть, наложив на них запрет, мы перестанем финансировать производителей электронных сигарет какой-либо зарубежной страны".

Амирасланов отметил, что за 11 месяцев 2025 года в страну было ввезено электронных сигарет на сумму около 20 млн манатов.

Депутат Солтан Мамедов отметил, что курение вейпов приводит к возникновению неинфекционных заболеваний. "Сегодня, к сожалению, использование электронных сигарет распространено и среди несовершеннолетних детей", - подчеркнул он.

Депутат сказал, что предложенный законопроект позволит уточнить классификацию табачных изделий: "Будет ясно, что является табачным продуктом, нагреваемым табачным продуктом и электронной сигаретой".

Мамедов также отметил, что введение запрета на вейпы основано на мировой практике и нарушение закона повлечет штрафы: "Сумма штрафа будет определена после принятия законопроекта".