В Азербайджане вводится запрет на электронные сигареты
- 16 декабря, 2025
- 15:08
В Азербайджане вводится запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу и использование электронных сигарет и их компонентов.
Как сообщает Report, в связи с этим предлагается добавить новую статью в закон "О табаке и табачных изделиях".
Предлагаемые изменения были вынесены на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, труду и социальной политике.
Одновременно с этим, вносятся соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О рекламе". Это подразумевает исключение "одноразовых электронных сигарет" и "жидкостей для электронных сигарет" из списка подакцизных товаров, отмену соответствующих налоговых ставок и адаптацию запрета на рекламу к новым условиям.
Согласно предлагаемым поправкам в закон "О рекламе", будет запрещена также реклама электронных сигарет без содержания никотина.