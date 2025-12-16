В Азербайджане вводится запрет на электронные сигареты

В Азербайджане вводится запрет на импорт, экспорт, производство, хранение, оптовую и розничную продажу и использование электронных сигарет и их компонентов.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается добавить новую статью в закон "О табаке и табачных изделиях".

Предлагаемые изменения были вынесены на обсуждение на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, экономической политике, промышленности и предпринимательству, труду и социальной политике.

Одновременно с этим, вносятся соответствующие поправки в Налоговый кодекс и закон "О рекламе". Это подразумевает исключение "одноразовых электронных сигарет" и "жидкостей для электронных сигарет" из списка подакцизных товаров, отмену соответствующих налоговых ставок и адаптацию запрета на рекламу к новым условиям.

Согласно предлагаемым поправкам в закон "О рекламе", будет запрещена также реклама электронных сигарет без содержания никотина.