Нидерланды разместят у себя Международную комиссию по рассмотрению претензий Украины

Нидерланды разместят у себя Международную комиссию по рассмотрению претензий для Украины.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщил министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Веел.

По его словам, целью комиссии является проверка заявлений о компенсации ущерба от войны, подлежащего возмещению Россией на каком-либо этапе.

Ван Вил заявил, что комиссия в первую очередь занимается установлением оснований для предъявления претензий и не будет давать Украине прямых гарантий возмещения убытков.

Отметим, что Международная комиссия по рассмотрению претензий для Украины будет создана под эгидой Совета Европы. Это административный орган, который будет осуществлять рассмотрение, оценку и принятие решений по претензиям о возмещении убытков, потерь и ущерба, причиненных международно-противоправными действиями, совершенными РФ в Украине или против нее.