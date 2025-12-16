WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Zelenski Ukrayna ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 16:19
    Zelenski Ukrayna ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski dekabrın 16-sı Ukrayna üçün bəyanatlara baxılması üzrə Beynəlxalq Komissiyanın təsis edilməsi haqqında Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Prezident Ofisinin rəhbərinin müavini İqor Jovkva məlumat verib.

    Məlumata görə, Beynəlxalq Komissiya Avropa Şurasının himayəsi altında yaradılacaq.

    Bəyanatların baxılması üzrə Komissiya yalnız onları nəzərdən keçirib qiymətləndirəcək və onlar üzrə qərarlar qəbul edəcək. Eyni zamanda kompensasiyanın məbləğini müəyyən edəcək. Beynəlxalq kompensasiya mexanizminin üçüncü addımı - kompensasiya fondu ilə bağlıdır.

    Bəyanatların baxılması üzrə Beynəlxalq Komissiya Ukraynaya qarşı təcavüz cinayəti üzrə Xüsusi Tribunaldan müstəqil fəaliyyət göstərəcək.

    Volodimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    Зеленский сегодня примет участие в подписании Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению заявлений для Украины

    Son xəbərlər

    16:32

    Azərbaycan çempionu: "Bilyard xanımlar üçün gözəl oyundur" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:29

    Pakistan Azərbaycanın süni intellektə əsaslanan təcrübəsindən yararlanmaq istəyir

    İKT
    16:27

    Vüqar Əhmədov Qobustanda vətəndaşlarla görüşüb

    Energetika
    16:25
    Rəy

    Qazaxıstanın müstəqillik Günü – assimilyasiyadan qurtulan türk toplumu - ŞƏRH

    Analitika
    16:24

    Qırğızıstan TRASEKA-nın çoxtərəfli icazələr sisteminə qoşulub

    İnfrastruktur
    16:19

    Zelenski Ukrayna ilə bağlı Konvensiyanın imzalanmasında iştirak edəcək

    Digər ölkələr
    16:17

    "Unibank"ın Yeni il kampaniyası davam edir: 0 % komissiya, 2 % endirim!

    Maliyyə
    16:14

    AQTA rəsmisi: Elektron siqretlərdəki formaldehidin həcmi təhlükəli işlərdə olduğundan 20 dəfə çoxdur

    Sağlamlıq
    16:11
    Foto

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının VIII Qurultayı keçirilib - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti