    Украина передала России 15 ее граждан

    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 18:40
    Украина передала России 15 ее граждан

    Группа из 15 граждан России, находившихся на территории Украины, воссоединилась с семьями в Беларуси.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Процедура передачи этих лиц состоялась на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и при посредничестве Международного комитета Красного Креста.

