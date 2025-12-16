Украина передала России 15 ее граждан

Группа из 15 граждан России, находившихся на территории Украины, воссоединилась с семьями в Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Процедура передачи этих лиц состоялась на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и при посредничестве Международного комитета Красного Креста.