Украина передала России 15 ее граждан
16 декабря, 2025
18:40
Группа из 15 граждан России, находившихся на территории Украины, воссоединилась с семьями в Беларуси.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Процедура передачи этих лиц состоялась на белорусско-украинской границе при участии уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и при посредничестве Международного комитета Красного Креста.
