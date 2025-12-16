WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 18:57
    Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib

    Ukrayna ərazisində olan 15 Rusiya vətəndaşından ibarət qrup Belarusda ailələrinə təhvil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

    Bu şəxslərin təhvil verilməsi proseduru Belarus-Ukrayna sərhədində Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalkovanın iştirakı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub.

    Ukrayna Rusiya Belarus
    Украина передала России 15 ее граждан

    Son xəbərlər

    19:31

    Mədəniyyət Nazirliyi "MilliNet 2025" müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıb

    Mədəniyyət siyasəti
    19:12

    Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edib

    Region
    19:08
    Foto

    Ruben Vardanyanın məhkəmə istintaqı yekunlaşıb

    Digər
    19:08

    Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilər

    Digər ölkələr
    19:06
    Foto

    Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib

    Biznes
    19:03
    Video

    2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıb

    Futbol
    18:57

    Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib

    Digər ölkələr
    18:56
    Foto

    Naxçıvanda FHN-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    18:49

    Ukrayna ilə bağlı komissiyanın yaradılması haqqında Konvensiya imzalanıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti