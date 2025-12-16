Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil verib
Digər ölkələr
- 16 dekabr, 2025
- 18:57
Ukrayna ərazisində olan 15 Rusiya vətəndaşından ibarət qrup Belarusda ailələrinə təhvil verilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.
Bu şəxslərin təhvil verilməsi proseduru Belarus-Ukrayna sərhədində Rusiyanın insan hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Moskalkovanın iştirakı və Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə baş tutub.
Son xəbərlər
19:31
Mədəniyyət Nazirliyi "MilliNet 2025" müsabiqəsinin qalibləri sırasında yer alıbMədəniyyət siyasəti
19:12
Türkiyə Ordusu il ərzində terrorçulara aid 308 mağara və sığınacağı məhv edibRegion
19:08
Foto
Ruben Vardanyanın məhkəmə istintaqı yekunlaşıbDigər
19:08
Şmıqal: 2025-ci ildə Ukraynaya yardım rekord 45 milyard dollara çata bilərDigər ölkələr
19:06
Foto
Azərbaycan İsraillə prioritet istiqamətlər üzrə iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edibBiznes
19:03
Video
2025-ci il üçün "Ferents Puşkaş" mükafatına layiq görülən qol açıqlanıbFutbol
18:57
Ukrayna 15 Rusiya vətəndaşını təhvil veribDigər ölkələr
18:56
Foto
Naxçıvanda FHN-in yaradılmasının 20-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilibDaxili siyasət
18:49