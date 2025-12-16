Министр: Передача Баку титула World Capital of Sports - большое событие

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Индивидуальные
    • 16 декабря, 2025
    • 18:01
    Официальная передача титула World Capital of Sports Баку является большим спортивным событием.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов на официальной церемонии презентации, посвященной объявлению Баку Спортивной столицей мира.

    Министр отметил, что участие в подобном мероприятии является предметом гордости:

    "Наша столица принимала крупные соревнования. В Баку уже много лет проводится чемпионат мира по "Формуле-1". С гордостью вспоминаем, что первые Европейские игры, а также Игры исламской солидарности проводились в Баку. Мы гордимся тем, что титул "Спортивная столица мира" официально перешел от Монако Баку. Поздравляю всех с этим событием".

    Отметим, что Федерация спортивных столиц и городов Европы выбрала Баку Спортивной столицей мира на 2026 год.

    Nazir: "Dünya İdman Paytaxtı" titulunun rəsmən Bakıya təhvil verilməsi böyük hadisədir"
    Minister: Baku's World Capital of Sports title marks proud milestone

