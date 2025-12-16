Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФА

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Французский нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

    Как сообщает Report, церемония вручения премии прошла во вторник в столице Катара Дохе.

    В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач.

    При этом главный тренер этого же клуба Луис Энрике был признан лучшим тренером года.

