Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФА
Футбол
- 16 декабря, 2025
- 21:51
Французский нападающий парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле признан лучшим игроком 2025 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщает Report, церемония вручения премии прошла во вторник в столице Катара Дохе.
В прошлом сезоне Дембеле вместе с ПСЖ стал чемпионом и обладателем Кубка Франции, а также выиграл Лигу чемпионов и был признан лучшим игроком сезона в турнире. Нападающий с 25 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Всего в прошлом сезоне Дембеле провел за ПСЖ 53 матча, забил 35 мячей и отдал 16 голевых передач.
При этом главный тренер этого же клуба Луис Энрике был признан лучшим тренером года.
Последние новости
22:14
FT: США в документе к ВТО объявили о конце эпохи всемирного торгового сближенияДругие страны
21:56
Армения и Люксембург подписали декларацию о стратегическом партнерствеВ регионе
21:51
Определились лучший игрок и тренер 2025 года по версии ФИФАФутбол
21:49
В Румынии экс-министр транспорта задержан по обвинению в коррупцииДругие страны
21:37
Число погибших в тяжелом ДТП в Балакяне возросло до двухПроисшествия
21:37
Нидерланды выделят €250 млн на закупку боеприпасов для истребителей F‑16Другие страны
21:27
Чешское правительство отвергло миграционный пакт ЕСДругие страны
21:13
Саудовская компания претендует на активы "Лукойл" на сумму $22 млрдДругие страны
20:55