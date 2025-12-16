Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 16 декабря, 2025
    • 21:27
    Чешское правительство отвергло миграционный пакт ЕС

    Правительство Чехии, назначенное президентом 15 декабря, на своем заседании во вторник отвергло миграционный пакт Евросоюза.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на премьер-министра республики Андрея Бабиша сообщило информационное агентство ČTK.

    "Правительство на сегодняшнем заседании отвергло миграционный пакт ЕС", - привело агентство слова премьера. В проекте программного заявления кабмина, который будет вынесен на утверждение Палатой депутатов (нижней палатой) чешского парламента, говорится об отказе от миграционного пакта ЕС и выработке новых законодательных актов по регулированию миграции и предоставлению убежища.

    Кабмин, как следует из имеющегося в распоряжении агентства постановления, отверг квоты по распределению беженцев между странами ЕС и высказался за полный отказ принимать нелегальных мигрантов.

    "Правительство отвергло Пакт о миграции и предоставлении убежища в ЕС в его нынешнем виде и будет активно добиваться его ужесточения", - говорится в документе. Чехия настаивает на усилении внешних границ ЕС, борьбы с контрабандистами и решении проблем нелегальных мигрантов за пределами сообщества.

    Кабмин также отверг систему торговли углеродными квотами (ETS 2) ЕС, принял решение о снижении устанавливаемых государством тарифов на электричество и поддержал предложение партий правительственной коалиции заморозить рост окладов политиков до конца 2030 года. Предполагается, что их зарплаты, в случае утверждения нормы парламентом, не будут повышаться с начала 2026 года.

