WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib

    Digər ölkələr
    • 16 dekabr, 2025
    • 21:50
    Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib

    Prezident tərəfindən 15 dekabrda təsdiqlənən Çexiya hökuməti çərşənbə axşamı keçirilən iclasda Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu məlumatı ölkənin baş naziri Andrey Babişə istinadən Çexiya Xəbər Agentliyi (ÇXA) yayıb.

    "Bugünkü iclasda hökumət Aİ-nin miqrasiya paktını rədd edib", – baş nazirin sözləri belə çatdırılıb. Nazirlər Kabinetinin proqram bəyanatı layihəsində Aİ miqrasiya paktından imtina və miqrasiyanın, sığınacaq verilməsinin tənzimlənməsi üzrə yeni qanunvericilik aktlarının hazırlanması nəzərdə tutulur.

    Agentliyin təqdim etdiyi qərara görə, hökumət qaçqınların Aİ ölkələri arasında kvotalarla bölüşdürülməsini rədd edib və qeyri-qanuni miqrantların tamamilə qəbul edilməməsi mövqeyini bildirib.

    "Hökumət Aİ-də miqrasiya və sığınacaq verilməsi paktını mövcud formada rədd edib və onun sərtləşdirilməsinə fəal şəkildə çalışacaq", - sənəddə qeyd olunub. Çexiya Aİ-nin xarici sərhədlərinin gücləndirilməsində, qaçaqmalçılara qarşı mübarizədə və qeyri-qanuni miqrantların problemlərinin icma hüdudlarından kənarda həllində israr edir.

    Nazirlər Kabineti həmçinin Aİ-nin karbon kvotaları ticarəti sistemini (ETS 2) rədd edib, dövlət tərəfindən müəyyən edilən elektrik tariflərinin azaldılması barədə qərar qəbul edib və hökumət koalisiyası partiyalarının siyasətçilərin maaşlarının artımını 2030-cu ilin sonuna qədər dondurmaq təklifini dəstəkləyib. Bu norma parlament tərəfindən təsdiqlənəcəyi halda, onların maaşları 2026-cı ildən artırılmayacaq.

    Çexiya Avropa İttifaqı rədd edilmə
    Чешское правительство отвергло миграционный пакт ЕС

    Son xəbərlər

    22:42

    KİV: ABŞ ÜTT-yə qlobal ticarət yaxınlaşması dövrünün başa çatdığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    22:31

    Rumıniyanın sabiq nəqliyyat naziri korrupsiya ittihamı ilə saxlanılıb

    Digər ölkələr
    22:18

    Ermənistan və Lüksemburq strateji tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayıb

    Region
    22:11
    Foto

    Ağacan Abiyevin şərəfinə boks turniri start götürüb

    Fərdi
    22:03

    Niderland "F-16" qırıcıları üçün sursat alınmasına 250 milyon avro ayıracaq

    Digər ölkələr
    21:50

    Çexiya hökuməti Avropa İttifaqının miqrasiya paktını rədd edib

    Digər ölkələr
    21:47

    FIFA 2025-ci ilin ən yaxşı futbolçusu və məşqçisini açıqlayıb

    Futbol
    21:33

    Səudiyyə Ərəbistanı kompaniyası "Lukoyl" şirkətinin 22 milyard dollarlıq aktivlərinə iddialıdır

    Digər ölkələr
    21:22

    Balakəndə baş verən qəzada ölənlərin sayı artıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti