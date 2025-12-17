Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşib
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 13:38
Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA-nın klubların lisenziyalaşdırılması üzrə hesabatında qeyd olunub.
2025/2026 mövsümündə lisenziyalaşdırma prosesində ümumilikdə 41 klub iştirak edib. Onlardan 38-nə lisenziya verilib.
Mümkün olan 24 UEFA lisenziyası almış yeganə klub isə "Neftçi"dir.
Son xəbərlər
13:58
Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıbFutbol
13:53
Foto
Növbəti köç karvanları Xıdırlı, Hadrut və Qırmızı bazara çatıbQarabağ
13:46
Amnistiya elan edilməsi təşəbbüsü həmrəyliyin gücləndirilməsinə yönəlik mühüm addımdır - RƏYDaxili siyasət
13:38
Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşibFutbol
13:31
Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
13:31
Azərbaycanda quşçuluq və arıçılıq təsərrüfatları ilə bağlı yeni sığorta məhsulları təqdim olunacaqASK
13:25
Bulvar idarəsinin sabiq sədri məhkəmə istintaqının tez yekunlaşmasını xahiş edibHadisə
13:25
Azərbaycan Bolqarıstana pambıq mahlıcı tədarük etməyə başlayıbBiznes
13:25