WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev
    WUF13 Büdcə zərfi İlham Əliyev

    Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    • 17 dekabr, 2025
    • 13:31
    Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    DİN-in Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları paytaxt və bölgələrdə əvvəllər məhkum olunan Səddam Əsədov, Emin Balakişiyev və Emin Əliyev saxlanılıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, onlardan 47 kiloqram tərkibinə zərərli maddələr əlavə edilmiş marixuana və psixotrop maddə metamfetamin aşkarlanıb.

    Saxlanılanların şəxsiyyəti istintaqla araşdırılan İran vətəndaşları ilə cinayət əlaqəsinə girərək narkotik vasitələri əldə etdikləri və satış məqsədi ilə əvvəlcədən təyin edilən nöqtələrə yerləşdirməyi planlaşdırdıqları məlum olub.

    Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib, əməliyyat-istintaq tədbirləri davam etdirilir.

    В Азербайджане у членов организованной группы изъято 47 кг наркотиков

    Son xəbərlər

    13:58

    Azərbaycan Premyer Liqası klublarının 2024-cü ildəki gəlirləri açıqlanıb

    Futbol
    13:53
    Foto

    Növbəti köç karvanları Xıdırlı, Hadrut və Qırmızı bazara çatıb

    Qarabağ
    13:46

    Amnistiya elan edilməsi təşəbbüsü həmrəyliyin gücləndirilməsinə yönəlik mühüm addımdır - RƏY

    Daxili siyasət
    13:38

    Azərbaycanda 2025/2026 mövsümündə lisenziya almış futbol klublarının sayı müəyyənləşib

    Futbol
    13:31

    Mütəşəkkil dəstə üzvlərindən 47 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    13:31

    Azərbaycanda quşçuluq və arıçılıq təsərrüfatları ilə bağlı yeni sığorta məhsulları təqdim olunacaq

    ASK
    13:25

    Bulvar idarəsinin sabiq sədri məhkəmə istintaqının tez yekunlaşmasını xahiş edib

    Hadisə
    13:25

    Azərbaycan Bolqarıstana pambıq mahlıcı tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    13:25

    Rusiyanın Baş nazirinin müavini Ermənistana gedib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti