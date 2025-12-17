В Азербайджане у членов организованной группы изъято 47 кг наркотиков
17 декабря, 2025
- 14:01
Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД выявили и изъяли крупную партию наркотических средств у членов организованной группы.
Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
В ходе операций в Баку и регионах были задержаны ранее судимые Саддам Асадов, Эмин Балакишиев и Эмин Алиев. У них обнаружено 47 кг марихуаны, а также психотропное вещество метамфетамин.
По данным следствия, задержанные приобрели наркотики у граждан Ирана, личности которых устанавливаются, и планировали их реализацию.
По факту возбуждено уголовное дело, в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста, следственные действия продолжаются.
