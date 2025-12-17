AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

AFB Bank готовится разместить облигации на сумму 10 млн долларов США на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

Как сообщает Report, речь идет о 100 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 долларов США каждая.

Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении 18 месяцев. Их годовая доходность составляет 7%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital". При этом лица, желающие приобрести облигации, могут также обращаться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

AFB Bank начал свою деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, а в 2009 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 70,393 млн манатов. 99,64% акций банка принадлежит Хикмету Абузер оглу Исмаилову (100% акционер Azsığorta, 31,11% акционер Bank of Baku), 0,18% - Джамилю Тахир оглу Мурадову (председатель правления Gilan Holdinq), а 0,18% - Акберу Гасан оглу Абдуллаеву