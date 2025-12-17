Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    Финансы
    • 17 декабря, 2025
    • 15:11
    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    AFB Bank готовится разместить облигации на сумму 10 млн долларов США на Бакинской фондовой бирже (БФБ).

    Как сообщает Report, речь идет о 100 000 процентных, именных, необеспеченных, бездокументарных облигациях номинальной стоимостью 100 долларов США каждая.

    Ценные бумаги будут размещены путем открытой подписки и будут находиться в обращении 18 месяцев. Их годовая доходность составляет 7%. Проценты будут выплачиваться ежеквартально. Андеррайтером процесса является ЗАО "Инвестиционная компания PAŞA Kapital". При этом лица, желающие приобрести облигации, могут также обращаться в другие инвестиционные компании, являющиеся членами БФБ.

    Выкуп ценных бумаг эмитентом в период обращения не предусмотрен.

    AFB Bank начал свою деятельность в 2008 году под названием Azfinansbank, а в 2009 году провел ребрендинг. Его уставный капитал составляет 70,393 млн манатов. 99,64% акций банка принадлежит Хикмету Абузер оглу Исмаилову (100% акционер Azsığorta, 31,11% акционер Bank of Baku), 0,18% - Джамилю Тахир оглу Мурадову (председатель правления Gilan Holdinq), а 0,18% - Акберу Гасан оглу Абдуллаеву

    AFB Bank Бакинская фондовая биржа облигации эмиссия ценных бумаг
    "AFB Bank" 10 milyon dollarlıq istiqraz buraxır

    Последние новости

    15:11

    Великобритания вернулась в программу по обменам студентов Erasmus

    Наука и образование
    15:11

    AFB Bank выпускает облигации на 10 млн долларов

    Финансы
    15:08

    Анкара заинтересована в расширении охвата преференциального торгового соглашения с Баку

    Бизнес
    14:59

    Путин: В 2025 году под контроль РФ перешли более 300 населенных пунктов в Украине

    Другие страны
    14:56
    Фото
    Видео

    Реконструкция улицы Сулеймана Везирова в Баку близится к завершению

    Инфраструктура
    14:42

    Украина и Швеция обсудили возможность передачи истребителей Gripen

    Другие страны
    14:41

    Иран и РФ в течение месяца подпишут контракт на строительство ж/д Решт – Астара

    В регионе
    14:40

    Ровшан Наджаф: Лицензирование клубов способствует развитию азербайджанского футбола

    Футбол
    14:39

    При обвале шахты в Зимбабве погибли не менее 7 человек

    Другие страны
    Лента новостей