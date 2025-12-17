Министр обороны РФ заявил о свидетельствах подготовки НАТО к войне с Россией

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к военному столкновению с Россией, планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Белоусов сказал на коллегии министерства обороны.

"Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов. Модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона. Меняется система мобилизационного развертывания. Повышается оперативность переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый "военный шенген"", - сказал министр.

По его словам, альянс существенно увеличивает военные расходы.

"Сегодня годовой бюджет альянса составляет $1,6 трлн. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза - до $2,7 трлн", - глава Минобороны.

Белоусов считает, что все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией: "Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов".