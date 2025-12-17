Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Министр обороны РФ заявил о свидетельствах подготовки НАТО к войне с Россией

    Другие страны
    • 17 декабря, 2025
    • 15:41
    Министр обороны РФ заявил о свидетельствах подготовки НАТО к войне с Россией

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что НАТО готовится к военному столкновению с Россией, планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом Белоусов сказал на коллегии министерства обороны.

    "Североатлантический альянс продолжает наращивать коалиционные силы. Ведется активная подготовка к развертыванию ракет средней дальности. Обновлена номенклатура ядерных боеприпасов. Модернизируется противовоздушная и противоракетная оборона. Меняется система мобилизационного развертывания. Повышается оперативность переброски войск альянса к восточному флангу, для чего планируется ввести так называемый "военный шенген"", - сказал министр.

    По его словам, альянс существенно увеличивает военные расходы.

    "Сегодня годовой бюджет альянса составляет $1,6 трлн. С учетом поэтапного доведения его до пяти процентов от национальных ВВП, бюджет НАТО вырастет более чем в полтора раза - до $2,7 трлн", - глава Минобороны.

    Белоусов считает, что все это свидетельствует о подготовке НАТО к военному столкновению с Россией: "Планами альянса предусмотрено достижение готовности к таким действиям на рубеже 2030-х годов".

    Россия Андрей Белоусов НАТО
    Belousov: NATO-nun Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşdığına dair sübutlar var

    Последние новости

    16:44

    Председатель TÜIB: Улица в Адыямане будет названа в честь Азербайджана

    Внешняя политика
    16:42

    Беларусь готова участвовать в проектах по восстановлению Карабаха

    Внешняя политика
    16:40

    Медиакомпании Global Media Group успешно прошли повторную ISO-сертификацию

    Медиа
    16:38

    Производителям молочной продукции в Азербайджане предоставят субсидии

    АПК
    16:31

    Дмитрий Пиневич: Беларусь и Азербайджан расширяют промышленную кооперацию

    Экономика
    16:30

    Посол Азербайджана отметил широкие перспективы сотрудничества с Гамбией в сфере СМИ

    Внешняя политика
    16:29

    Азербайджан внедрит новые финмеханизмы для стимулирования инвестиций в животноводство

    АПК
    16:22

    ASCO передает БСЗ портфель заказов завода "Бибиэйбат" по ремонту судов

    Инфраструктура
    16:17

    В Азербайджане могут отменить НДС на импорт животных для откорма

    АПК
    Лента новостей